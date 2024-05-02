



Иран освободил членов экипажа захваченного судна MCS Aries

Иран освободил членов экипажа захваченного возле Ормузского пролива 13 апреля судна MCS Aries.



Такое заявление сделал министр иностранных дел Исламской Республики Хосейн Амир Абдоллахиян в телефонном разговоре со своим эстонским коллегой.



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"Захваченное судно отключило радар, вошло в территориальные воды Ирана и подвергло угрозе безопасность судоходства. В итоге оно было задержано и теперь находится под следствием. Иран освободил весь экипаж, и если их сопровождает капитан судна, они могут вернуться в свою страну, включая Эстонию", - сказал он.



Напомним, что в Иране пиратский захват пояснили "нарушением судном правил судоходства".