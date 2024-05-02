



Будет ли переизбран Трамп: прогноз экс-командующего армией США в Европе

Экс-командующий армией США в Европе генерал Бен Ходжес с осторожным оптимизмом настроен на то, что во время предстоящих президентских выборов Дональд Трамп не будет избран.



Соответствующий прогноз он озвучил в интервью украинскому информационному агентству РБК-Украина.



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По словам Ходжеса, Трамп столкнулся с множеством юридических проблем, на решение которых понадобится время. Генерал считает, что из-за этого имидж экс-президента США значительно страдает.



"Я осторожно оптимистичен по поводу того, что Трамп не будет переизбран", - отметил он.



Ходжес добавил, что Джо Байдену для того, чтобы заручиться поддержкой избирателей, придется лучше объяснять все хорошее, что сделала его администрация.