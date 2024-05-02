



В США украинский хакер приговорен к 14 годам тюрьмы и штрафу в $16 млн

Суд в Техасе вынес приговор 24-летнему украинскому хакеру Ярославу Васинскому: 13 лет и 7 месяцев лишения свободы, а также штраф в размере 16 млн долл за киберпреступления.



Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции США.



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Васинский в составе группировки Revil принимал участие в более чем 2500 атаках с использованием программ-вымогателей. Он и его сообщники атаковали тысячи компьютеров по всему миру, требуя выкупы в общей сумме более 700 млн долл за нераскрытие личных данных жертв.



Используя программное обеспечение Sodinokibi/REvil, Васинский распространял вредоносные программы для шифрования данных на зараженных компьютерах. После этого он требовал выкуп в обмен на ключи расшифровки.



В компании с сообщниками украинец требовал выкуп в криптовалюте и использовал обменники для сокрытия незаконно полученных доходов.



Васинский был арестован в Польше в октябре 2021 года и экстрадирован в США в марте 2022 года. Он признал себя виновным по 11 пунктам обвинения в Северном округе Техаса.

