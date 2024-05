Север Италии и Милан ушли под воду

Север Италии ушел под воду из-за наводнений, которые были вызваны мощнейшими ливнями.



По данным ANSA, затоплены улицы в Милане, в регионах Венето и Пьемонт.



Национальная пожарная служба Италии сообщила, что из-за сильного дождя они действовали 280 раз по всему региону.



Спасатели использовали шлюпки для эвакуации людей. Предоставление туристических услуг было прекращено.

Heavy Floods due to torrential rainfall in Milan, Italy 🇮🇹 (15.05.2024)

#BadWeather in #Veneto , torrential flooding causes bridge collapse in #Malo ( #Vicenza ) Drone footage shows the scene.

Firefighters rescue people stranded in the floods in Milan, #Italy as Lambro river bursts its banks after heavy rains



Firefighters rescue people stranded in the floods in Milan, #Italy as Lambro river bursts its banks after heavy rains