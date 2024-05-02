



КСИР угрожает повторить массированную атаку на Израиль

Командующий Корпусом стражей Исламской революции Хоссейн Салами пригрозил Израилю повторными массированными ударами.



Его заявление цитирует иранское информационное агентство Tasnim.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



"Все знают, что в последние десятилетия наш враг имел против нас запас различных стратегий и использовал его в различных формах. Враг приходил на поле боя вооружившись всеми средствами: от внешней войны до упорного и жесткого экономического эмбарго, интриг, войн в СМИ. Он испробовал все способы и КСИР в разное время сталкивался с серьезными рисками", - посетовал он.



По словам главы КСИР, массированная атака 13 апреля была "самым исключительным решением" иранского режима.



"Ни один лидер или военные не могут принять такое решение где-либо в мире. Враг потерпел неудачу в сдерживании. <...> В течение 8 часов мы создали тревогу, замешательство, страх в сердцах сионистов, и это можно повторить", - отметил он.