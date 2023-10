Военно-морские силы Корпуса Стражей Исламской Революции провели в Персидском заливе учения с дронами.



В Иране похвастались, что их ударный дрон "Абабиль-2" успешно поразил судно-мишень.



Барражирующий боеприпас, запущенный с корабля, имеет дальность действия 120 км. Дрон-камикадзе развивает скорость в 370 км. Боевая часть аппарата весит 40 кг. Испытания беспилотника снимались на камеру.



Что примечательно, этой зимой Иран провел военные учения в Ормузском проливе, протестировав другие боевые дроны - “Абабиль-5”.





⚡️Hitting a naval target by an 🇮🇷Iranian kamikaze drone Ababil-2 launched from the IRINS Sahand frigate. pic.twitter.com/KlIJFNGmnH