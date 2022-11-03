



Израильская технология зарядки электромобилей появится в аэропорту Ла-Гуардия

Израильская технология зарядки электромобилей появится в аэропорту Ла-Гуардия в Нью-Йорке.



Как сообщает Jerusalem Post, речь идет о зарядной станции, разработанной ZOOZ Power. Такая станция занимает всего два парковочных места.



Компания подписала обязывающий меморандум о взаимопонимании с неназванным ведущим мировым поставщиком услуг по аренде автомобилей (CRP) для совместной работы над запуском совместного пилотного проекта в Соединенных Штатах.



Согласно договору, собственная система ZOOZ будет установлена ​​в аэропорту Ла-Гуардия в Нью-Йорке. Цель партнерства состоит в том, чтобы

запустить пилотную площадку во втором квартале 2023 года и обеспечить ее работу в течение одного года. В течение этого времени ZOOZ оптимизирует свои продукты для поддержки конкретных вариантов использования CRP, а CRP определит, имеет ли смысл развертывать системы ZOOZ Power на других объектах, находящихся под его контролем.



