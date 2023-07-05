



Иран представил новый беспилотник Zhobin, оказавшийся аналогом польского дрона

На недавнем военном шоу в Иране представители армии показали новый беспилотник Zhobin, являющийся почти точной копией польского БПЛА Warmate, пишет WP Tech.



О польском Warmate известно, что это дрон-камикадзе (баражирующий боеприпас), который создан усилиями компании WB Electronics и Военного института технологий вооружения Польши. Его можно использовать для наблюдения и сбора информации, но основная задача БПЛА – смертоносные атаки на солдат и технику противника.



Вес Warmate составляет около 5,7 кг, а скорость достигает 80 км/ч. У него есть сменные головки (боевые или разведывательные) с разными характеристиками предназначенные для разных задач.



Польские эксперты отмечают, что копирование военной техники не является новой практикой и потому неудивительно, что Иран так поступил. Скорее всего, польский дрон россиянам удалось захватить в Украине и передать его иранским военным инженерам.



Точные характеристики иранской копии остаются неизвестными. Военные польские эксперты отметили возросшую антенну на корпусе беспилотника, которая может свидетельствовать, что дрон-камикадзе стал более дальнобойным.