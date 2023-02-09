



Эмиссар Хабада умерла спустя 2 месяца после того, как утонула ее маленькая дочь

Хения Федерман, мать 13 детей, умерла в среду вечером. Об этом сообщила всемирная просветительская организация.



Эмиссар Хабада находилась на аппарате жизнеобеспечения с ноября, после трагедии на Виргинских островах США. Тогда в результате несчастного случая утонула ее маленькая дочь.



40-летняя Хения Федерман была в критическом состоянии после того, как пыталась спасти своего ребенка из воды на острове Сент-Томас. Ее доставили на самолете на материковую часть США, где она проходила лечение в специализированной больнице Центрального Джерси в Лейквуде до самой смерти, согласно новостному сайту Yeshiva World.



Федерман, которая была содиректором Хабад Сент-Томас, и ее дочь Штерна Сара упали в воду в Oasis Cove Marina 29 ноября во время семейной лодочной прогулки. Хения прыгнула в воду, чтобы спасти дочь, а ее муж, раввин Ашер Федерман, последовал за ней.



Хения была извлечена из воды без пульса. Сотрудники скорой помощи смогли восстановить сердцебиение и доставили ее в Региональный медицинский центр Шнайдера, где она была переведена на систему жизнеобеспечения.



Вскоре после этого тело девочки было найдено в воде.



У Хении Федерман остались муж и 12 детей в возрасте от года до 17 лет.

