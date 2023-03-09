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В ООН подсчитали, сколько беженцев из Украины приняла Европа
09.03.2023 07:24 Mignews.ua | фото: pixabay.com

В ООН подсчитали, сколько беженцев из Украины приняла Европа

8,1 миллиона – такое число украинцев стали беженцами с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Из них почти 5 млн граждан Украины подали заявления на получение статуса временного резидента в европейских странах. Такие данные обнародовало агентство ООН по делам беженцев.

"Эскалация конфликта в Украине привела к жертвам среди гражданского населения и разрушению гражданской инфраструктуры, что заставило людей покинуть свои дома в поисках безопасности, защиты и помощи", – заявили в ООН.

По данным Агентства ООН, по состоянию на 7 марта находятся: 

  • в Польше – 1 564 711 украинцев; 
  • в Германии – 881 399; 
  • в Чехии – 495 569; 
  • в Испании – 168 654; 
  • в Британии – 164 500;
  • в Болгарии – 153 170; 
  • во Франции – 118 994; 
  • в Румынии – 118 855; 
  • в Словакии – 110 968;
  • в Молдове – 107 728; 
  • в Литве – 75 197; 
  • в Финляндии – 50 692; 
  • в Латвии – 46 048; 
  • в Эстонии – 43 485; 
  • в Дании – 38 538;
  • в Венгрии – 34 248.
В ООН также сообщили, что большинство беженцев и внутренне перемещенных украинцев – 77% и 79% соответственно – хотят однажды вернуться домой, однако только 12% как беженцев, так и ВПЛ планируют сделать это в ближайшие три месяца.

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