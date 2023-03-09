



В ООН подсчитали, сколько беженцев из Украины приняла Европа

8,1 миллиона – такое число украинцев стали беженцами с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Из них почти 5 млн граждан Украины подали заявления на получение статуса временного резидента в европейских странах. Такие данные обнародовало агентство ООН по делам беженцев.



"Эскалация конфликта в Украине привела к жертвам среди гражданского населения и разрушению гражданской инфраструктуры, что заставило людей покинуть свои дома в поисках безопасности, защиты и помощи", – заявили в ООН.



По данным Агентства ООН, по состоянию на 7 марта находятся:

в Польше – 1 564 711 украинцев;

в Германии – 881 399;

в Чехии – 495 569;

в Испании – 168 654;

в Британии – 164 500;

в Болгарии – 153 170;

во Франции – 118 994;

в Румынии – 118 855;

в Словакии – 110 968;

в Молдове – 107 728;

в Литве – 75 197;

в Финляндии – 50 692;

в Латвии – 46 048;

в Эстонии – 43 485;

в Дании – 38 538;

в Венгрии – 34 248.

В ООН также сообщили, что большинство беженцев и внутренне перемещенных украинцев – 77% и 79% соответственно – хотят однажды вернуться домой, однако только 12% как беженцев, так и ВПЛ планируют сделать это в ближайшие три месяца.