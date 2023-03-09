В ООН подсчитали, сколько беженцев из Украины приняла Европа
8,1 миллиона – такое число украинцев стали беженцами с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Из них почти 5 млн граждан Украины подали заявления на получение статуса временного резидента в европейских странах. Такие данные обнародовало агентство ООН по делам беженцев.
"Эскалация конфликта в Украине привела к жертвам среди гражданского населения и разрушению гражданской инфраструктуры, что заставило людей покинуть свои дома в поисках безопасности, защиты и помощи", – заявили в ООН.
По данным Агентства ООН, по состоянию на 7 марта находятся:
- в Польше – 1 564 711 украинцев;
- в Германии – 881 399;
- в Чехии – 495 569;
- в Испании – 168 654;
- в Британии – 164 500;
- в Болгарии – 153 170;
- во Франции – 118 994;
- в Румынии – 118 855;
- в Словакии – 110 968;
- в Молдове – 107 728;
- в Литве – 75 197;
- в Финляндии – 50 692;
- в Латвии – 46 048;
- в Эстонии – 43 485;
- в Дании – 38 538;
- в Венгрии – 34 248.