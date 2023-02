Ученые обнаружили, что рыбы могут узнавать себя на фотографиях

Рыбы узнают себя по фотографии. Данное открытие сделала исследовательская группа под руководством профессора Масанори Кода из Высшей научной школы Университета Осака Метрополитен. Они обнаружили, что определяющим фактором для этого является не видение собственного тела, а видение своего лица.



Исследование было опубликовано в журнале Proceedings of the (US) National Academy of Sciences.



"Здесь мы показываем, что рыбы-чистильщики, известные ученым как Labroides dimidiatus, вероятно, распознают свое собственное зеркальное отражение, используя мысленный образ собственного лица, сравнимый с человеческим", - говорят исследователи.



В ходе научного эксперимента, каждой рыбе-чистильщику было представлено четыре фотографии: собственная фотография, фотография незнакомой рыбы-чистильщика, фотография собственного лица на теле незнакомого чистильщика и фотография лица незнакомого чистильщика на собственном теле.



Рыбы-чистильщики не нападали на фотографии с собственными лицами, но атаковали фотографии с лицами незнакомых чистых рыб. В совокупности эти результаты указывают на то, что рыбы-чистильщики определяли, кто изображен на фотографии, по лицу на фотографии, а не по телу, как это делают люди.



Чтобы опровергнуть возможность того, что рыбы рассматривали свои фотографии как очень близких товарищей, был проведен тест с метками на фотографиях. Рыбам представили фотографию, на которой на их горле была помещена метка, похожая на паразита. Шесть из восьми особей, увидевших фотографию себя со следом паразита, потерли горло, чтобы очистить его, сообщили исследователи. В то время как демонстрация тем же рыбам фотографий без следов паразитов или знакомых рыб-чистильщиков со следами паразитов не заставил их тереть горло.



"Это исследование является первым, которое демонстрирует, что у рыб есть чувство внутреннего самоощущения. Поскольку целевым животным является рыба, этот вывод позволяет предположить, что почти все социальные позвоночные также обладают этим высшим чувством собственного достоинства", - заявил руководитель исследования.