



Какие страны наиболее подготовлены к выживанию в ядерной войне?

В случае глобальной ядерной катастрофы, по прогнозам исследователей, группы выживших могут быть на островных государствах, таких как Новая Зеландия, Австралия, Соломоновы острова, Исландия и Вануату. Результаты данного исследования опубликованы в научном журнале Risk Analysis.



Основное внимание в исследовании сосредоточено не на начальном событии сценария резкого сокращения солнечного света (ASRS), таком как ядерный взрыв, а на устойчивости стран к последствиям, которые возникнут в его результате.



Исследователи определили своей целью выявление островных государств, которые с наибольшей вероятностью смогут выдержать, например, ядерную зиму. Они проанализировали, как самодостаточные системы производства продуктов питания могут продолжать функционировать в условиях ядерной зимы, и насколько хорошо другие критические общественные системы будут противостоять последствиям взрыва.



Предполагается, что северное полушарие пострадает сильнее, так как ядерные взрывы, скорее всего, произойдут в основном в его части вблизи населенных пунктов. Снижение температуры там будет более резким, а уровень самообеспеченности продовольствием будет ниже.



"Наша гипотеза заключается в том, что островные государства, особенно в Южном полушарии пострадают меньше", - пишут исследователи. Они предполагают, что сложная социальная структура и использование технологий могут сохраниться на таких островах и повысить вероятность глобального восстановления.



В исследовании определены многочисленные потенциальные последствия такого события в сферах здравоохранения, инфраструктуры/энергетики, продовольствия/воды, общества и климата/окружающей среды.



Однако даже те страны, которые считаются более устойчивыми к ядерной зиме, имеют свои уязвимые места. Например, Новая Зеландия подвергается серьезному риску выживания после ядерной войны из-за своей зависимости от торговли, импорта энергоносителей и сложной взаимозависимости общественных систем.



Австралия, обладая многими достоинствами Новой Зеландии, также может оказаться более вероятной целью для ядерной атаки из-за своих отношений с США и Великобританией.



Но островные государства, помимо своего выгодного географического положения, имеют множество неоспоримых преимуществ. Та же Австралия производит огромное количество продовольствия, которого более чем достаточно, чтобы прокормить себя, а также более чем в три раза больше энергии, чем требуется. А Индонезия обладает полной энергетической самодостаточностью.



Многие островные государства также имеют высокие показатели по социальной и политической сплоченности и стабильности.

