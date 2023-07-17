



Закон менять нельзя оставить: нужно ли не евреям по галахе начинать волноваться

Современное общество работает на основе законов, которые должны соблюдать все его члены, независимо от их вероисповедания, политических взглядов или социального статуса. И хотя законы могут иметь исключения и быть применены к ситуациям, произошедшим до их вступления в силу, они по-прежнему являются основой любого цивилизованного общества.



Это – простая истина, ясная и понятная всем и каждому. Но это было раньше, а сейчас…



А сейчас, как показывают события последних лет, новые времена диктуют новые правила. События в Израиле показали: игра ведется по новым правилам, современные политики могут изменять законы даже там, где казалось бы, это невозможно – они переписывают даже те, которые, да, дополнялись с учетом времени и нравов, но по сути своей не менялись. И ни внутреннее, ни внешнее давление не останавливает эти изменения, даже под угрозой стать изгоями цивилизованного мира. И все это происходит в стране, которая при своем фантастически скоростном развитии, всегда оставалась ортодоксальной в вопросах нравственности, политики и религии.



Это вызывает волнения и совершенно логичные вопросы: как тенденции изменения статус-кво в разных сферах могут в последствии сказаться на процедуре гиюра, которая имеет свои установленные правила и требования.



На данный момент не существует конкретных указаний или изменений, касающихся процедуры гиюра в Израиле для неевреев. Однако, если кто-то желает принять иудаизм и стать полноправным членом еврейского общества, почему бы не начать этот процесс уже сегодня? Зачем откладывать его на потом, особенно если такие люди существуют и стремятся получить статус еврея и войти в израильское еврейское общество его полноправным членом.



Процедура гиюра – это важный ритуал с глубокими историческими и религиозными корнями, призванный подтвердить принятие иудаизма и еврейской идентичности. Она включает в себя:



• обучение основам иудаизма: кандидаты обучаются обрядам и ритуалам, а также еврейским законам и обычаям (это может включать учебу в специальных учебных заведениях, занятия с раввинами или изучение самостоятельно, а само обучение варьируется в зависимости от предыдущего знакомства с иудаизмом и понимания кандидата);



• посещение микве: после завершения обучения кандидаты должны посетить микве – ритуальную еврейскую купель; Микве считается необходимым обрядом гиюра, который символизирует духовное очищение и воссоздание;



• обрезание для мужчин: мужчины-кандидаты, не обрезанные по еврейской традиции, обязаны пройти обрезание, которое является одним из основных символов обрядного вступления в еврейскую общину (обрезание проводится раввином в соответствии с еврейскими законами и традициями);



• получение официального свидетельства и прием в еврейскую общину: по завершении процедуры гиюра кандидат получает официальное свидетельство, подтверждающее его статус еврея. Затем он официально принимается в местную еврейскую общину, где может принимать участие в религиозных церемониях, обрядах и получать связанные с этим права.



Важно понимать, что решение о гиюре должно быть принято осознанно и серьезно, ведь это означает принятие иудаизма и становление полноправным членом еврейского общества. А сама процедура требует серьезного исследования и подготовки и может занять некоторое время. В завершении раввинский суд оценивает, справился ли кандидат, подходит ли он для принятия иудаизма, или ему еще раз необходимо пройти этот путь.



Что же касается законов… несмотря на потенциальные изменения в законодательстве и политической обстановке, процедура гиюра по-прежнему остается доступной для желающих, независимо от их этнического и религиозного происхождения. Люди могут обратиться за советом и поддержкой к местным еврейским общинам, раввинам и религиозным лидерам, которые помогут им пройти этот важный ритуал и стать полноправными членами еврейского народа.



Фото: pixabay.com

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