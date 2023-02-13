



Израильские спасатели эвакуированы из-за "непосредственной угрозы"

United Hatzalah сообщила своей команде из примерно двух десятков человек, находящихся в Турции, о необходимости завершить спасательную операцию и покинуть страну. Из-за нехватки свободных самолетов для их эвакуации, филантроп Мириам Адельсон пожертвовала для этой цели свой частный самолет.



"Мы знали, что отправка нашей команды в этот район Турции, который находится недалеко от сирийской границы, сопряжена с определенным риском, но мы предприняли необходимые шаги, чтобы уменьшить угрозу ради нашей спасательной миссии", - сказал в своем заявлении Дов Майзель, вице-президент группы по спасательным операциям.



"К сожалению, мы только что получили информацию о конкретной и непосредственной угрозе израильской делегации, и мы должны поставить безопасность нашего персонала на первое место", - подчеркнул он.



Майзель отметил, что команда спасла 15 человек с момента прибытия вскоре после землетрясений. Официальное число погибших в Турции и Сирии после землетрясения составляет более 33 000 человек, и ожидается, что оно будет расти.



Медицинская бригада ЦАХАЛа и команда из третьей группы, IsrAid, останутся в Турции.



