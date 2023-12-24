



Тайна исчезновения сообщений в WhatsApp Бориса Джонсона во время Covid

Лидер Палаты общин Пенни Мордонт заявила, что пропали двухлетние чаты WhatsApp с Борисом Джонсоном.



Ранее мистер Джонсон говорил, что потерял около 5 000 сообщений. Его представитель сообщил BBC, что он "отправил все соответствующие сообщения, находящиеся в его распоряжении, следствию и в точности выполнил их просьбы".



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Многие политики потеряли сообщения в WhatsApp, отправленные во время пандемии, включая премьер-министра Риши Сунака, который в то время был канцлером казначейства, и бывших министров.



Г-жа Мордонт, которая в то время занимала пост генерального директора по заработной плате, написала в своих свидетельских показаниях: "Я не смогла найти никаких сообщений в WhatsApp между мной и премьер-министром в период с 20 марта 2018 года по 22 марта 2020 года".



Она 14 раз просила о встрече с главой администрации Бориса Джонсона по поводу пропавших сообщений, "но не получила никакого ответа от его команды".



Она добавила, что впоследствии обнаружила, что аналогичная проблема возникла с сообщениями WhatsApp, которыми обменивался Майкл Гоув, занимавший в то время пост канцлера герцогства Ланкастерского.



Так могут ли сообщения WhatsApp просто исчезнуть?



Чаты хранятся отдельно на устройстве каждого человека.



Поэтому если человек А и человек Б обмениваются сообщениями, то на обоих их телефонах будет храниться полная и отдельная запись их разговора.

Сообщения могут быть удалены для всех только через 48 часов после их отправки - при этом для всех участников появляется уведомление о том, что это произошло.



Но все сообщения более этого срока могут быть удалены только на собственном телефоне.



Так что если человек А удалит сообщение более чем двухдневной давности, оно останется у человека Б.

Удалить его с телефона человека Б может только тот, кто физически возьмет этот телефон и войдет в его аккаунт WhatsApp.

Существует также функция "исчезающие сообщения".



Но эта функция появилась в Великобритании только в ноябре 2020 года, и сообщения, отправленные до ее включения, не исчезают.



Борис Джонсон заявил, что сбросил настройки своего телефона. Это не повлияло бы на запись его разговора с Пенни Мордонт, которая хранилась в ее телефоне, даже если бы он больше не принадлежал ей.



Он также сказал, что сменил свой номер. И снова - независимо от того, завел ли он новую учетную запись WhatsApp или перенес свою старую на новый номер, это не повлияло бы на данные, хранившиеся на телефоне мисс Мордонт.



Наконец, он упомянул о том, что в тот момент на сервере WhatsApp произошел сбой. Перебои в работе штаб-квартиры WhatsApp могут помешать отправке сообщений, но они не повлияют на содержание уже отправленных сообщений.



Сообщения WhatsApp никогда не хранятся на серверах WhatsApp.



Если они сохраняются, то на серверах Apple или Google, в зависимости от того, какой это телефон - iPhone или Android.



Они отправляются с использованием сквозного шифрования, то есть прочитать их могут только устройства отправителя и получателя.



Даже если WhatsApp или кто-то другой получит к ним доступ, они не смогут их подделать.

