



Разоблачена банда, предоставляющая беременным россиянкам аргентинские документы

Аргентинская федеральная полиция в четверг, 9 февраля, раскрыла преступную группировку в районе Пуэрто-Мадеро в Буэнос-Айресе, которая привозила беременных россиянок в Аргентину для рождения ребенка в стране с целью получить гражданство. Об этом в субботу, 11 февраля, написало издание Clarin.



В прошлый четверг аргентинские силы безопасности провели рейд в роскошных апартаментах в Пуэрто-Мадеро. Согласно местным сообщениям, а также BBC, власти не производили арестов. Однако они изъяли денежные средства, ноутбуки и иммиграционные документы.



По словам источников в полиции, беседовавших с Clarin, группа брала от 20 000 до 35 000 долларов США за свои услуги с богатых семей, живущих под властью Путина.



Российские женщины едут рожать в Аргентину с начала войны в Украине, почти год назад, говорится в воскресном репортаже аргентинской газеты El Pais. Аргентинские иммиграционные власти подсчитали, что на сегодняшний день около 10 500 женщин совершили эту поездку, а 70% женщин, приезжающих в Аргентину рожать, остаются здесь только на несколько месяцев - как раз достаточно времени, чтобы их ребенок получил аргентинский паспорт.



"Каждый день их количество действительно велико. Вчера вечером, на последнем рейсе [эфиопских авиалиний], прилетели 33 гражданки России с беременностью от 32 до 33 недель", - заявила в недавнем телеинтервью Национальный директор по миграции Флоренсия Кариньяно, сообщает El Pais.



"Мы рады, что они приезжают жить в Аргентину, но проблема в том, что они приезжают, рожают детей, записывают их как аргентинцев, оформляют доверенность на родителей, уезжают из страны и никогда не возвращаются. Здесь есть люди, которые пользуются нашим паспортом", - сказала она.



Напомним, в пятницу, 10 февраля, газета The Guardian сообщила, что две беременные россиянки были задержаны в аэропорту Буэнос-Айреса, не имея возможности пройти паспортный контроль.

