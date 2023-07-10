



Квитанції на воду: швидка зміна рішення влади щодо підвищення тарифів

У безпечних регіонах України, з 1 липня 2023 року, влада хотіла підвищити цінники на центральне водопостачання та водовідведення. Про це домовилася Нацкомісія з державного регулювання енергетики та комунальних послуг 29 червня на спеціальному засіданні. Його транслювали по телебаченню, тому рішення Комісії почуло багато громадян.



Згідно із повідомленнями НКРЕКП, підвищення цін планувалося у дві хвилі: зараз і 1 вересня 2023 року. Взагалі, тариф міг зрости, в середньому, до 32% і це залежало від конкретного водоканалу області. Якщо не вистачає грошей, завжди можна спробувати ігрові автомати elslotswin, спочатку у безкоштовному варіанті, а потім - на гроші. Це не тільки забезпечить додаткові кошти, але й надасть можливість морально відпочити.



Після цього, 3 липня, рішення про збільшення тарифів на водопостачання було скасовано. Комісія НКРЕКП розповіла, що почались консультації із пошуку інших шляхів покриття збитків водоканалів. Там заявили, що незабаром буде знайдено “справедливе соціальне рішення” цієї проблеми.

Що передувало скасуванню підвищення цін на воду?



Нова тарифна сітка, яку хотіла запровадити НКРЕКП, мала б торкнутися понад 30 підприємств України. Тільки у Київському водоканалі ціна на куб води сягала б 41.136 грн/метр куб. До платіжки входили такі показники: Нова тарифна сітка, яку хотіла запровадити НКРЕКП, мала б торкнутися понад 30 підприємств України. Тільки у Київському водоканалі ціна на куб води сягала б 41.136 грн/метр куб. До платіжки входили такі показники:

Центральне постачання води - 22.884 грн/куб;

Відведення - 18.252 грн/куб;

Тож, сім’я з трьох людей, яка споживає 6.5 кубів води, повинна була б сплачувати приблизно, на 69.88 грн більше, ніж раніше.

Щодо інших міст України, ситуація аналогічна, наприклад, в Одесі загальний тариф на воду 44.86 грн/куб. Мешканці Вінниці сплачували б 47.75 грн/куб, а дніпрянам довелося б розрахувати витрати зі згадкою про 38.79 грн/куб. В Ужгороді стеля цін на воду піднялася б вище всіх - 54.57 грн/куб. Ці показники вже враховували центральне постачання води та її відведення.



Директор НКРЕКП Артем Чумак заявляв, що деякі водопостачальні компанії підвищили тариф вище середнього, тому що зросли ціни на електрику, очисні реагенти, а також змінився обсяг реалізації. За його словами, ці чинники буде покрито у першій хвилі підвищення тарифу. Друга хвиля, у вересні, закладе бюджет для підвищення зарплат та закриття кредитів та боргів перед міжнародними партнерами.

Що ще відомо про збільшення тарифу на воду