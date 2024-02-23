



WSJ: США предупредили Россию о недопустимости “ядерной гонки” в космосе

В порядке исключения прозвучало обращение высших должностных лиц США, отвечающих за национальную безопасность и разведку, является частью дипломатической кампании, которую администрация Байдена проводит, чтобы предотвратить угрозу, которая также включает в себя обращение к Китаю, Индии, странам "Большой семерки" и другим близким союзникам, имеющим интересы в космосе и каналы связи с Москвой.



Москва, в частности, получила предупреждение после того, как республиканец Майк Тернер, председатель комитета по разведке Палаты представителей, заявил о наличии "серьезной угрозы национальной безопасности" для США и попросил президента Байдена рассекретить информацию о ней. Впрочем, уже на следующий день Белый дом подтвердил, что хоть Россия и разрабатывает "противоспутниковый потенциал", но это не является активной угрозой безопасности американцев.



Несколько американских чиновников сообщили, что в одном из каналов связи участвовали советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан и Юрий Ушаков, советник президента России Владимира Путина по вопросам внешней политики.



Директор ЦРУ Уильям Бернс также обратился на прошлой неделе к Сергею Нарышкину, директору Службы внешней разведки России, сказал американский чиновник.



Представитель Совета национальной безопасности Белого дома подтвердил, что США взаимодействовали с русскими по поводу противоспутникового потенциала, но отказался предоставить конкретные сведения о чувствительных каналах взаимодействия с Москвой. Об этом пишет издание The Wall Street Journal.



Пресс-секретарь посольства России в Вашингтоне не ответил на просьбу о комментарии. На прошлой неделе представитель Кремля обвинил США в нагнетании обеспокоенности по поводу российского космического оружия, чтобы заручиться поддержкой в Конгрессе для получения дополнительной помощи Украине, сообщает российская государственная информационная служба ТАСС.



Договор о космосе 1967 года, который подписала Москва, запрещает размещение в космосе ядерного оружия или оружия массового поражения.