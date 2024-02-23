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США анонсировали 500 новых санкции против России
23.02.2024 14:45 MIGnews.com

США анонсировали 500 новых санкции против России

Президент США Джо Байден объявил, что Вашингтон введет более 500 новых санкций против России, поскольку Соединенные Штаты стремятся усилить давление на Москву в связи со второй годовщиной широкомасштабной войны в Украине.

США также введут новые экспортные ограничения в отношении почти 100 организаций за оказание поддержки России и примут меры по дальнейшему сокращению доходов России от продажи энергоносителей, говорится в заявлении Байдена.

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По словам Байдена, эти меры призваны призвать Россию к ответу за войну и смерть лидера оппозиции Алексея Навального, поскольку Вашингтон стремится продолжать поддерживать Украину даже в условиях острой нехватки боеприпасов и многомесячной отсрочки предоставления военной помощи США в Конгрессе.

"Они обеспечат Путину еще более суровую цену за его агрессию за рубежом и репрессии внутри страны", - говорит Байден о санкциях.

По его словам, новые меры будут направлены против лиц, связанных с заключением Навального в тюрьму, а также против российского финансового сектора, оборонно-промышленной базы, сетей закупок и лиц, уклоняющихся от санкций на разных континентах.
 

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