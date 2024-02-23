



Кто вы такой, мистер Джонсон?

Избирательную кампанию Майка Джонсона финансировал Тульский патронный завод. Расследование Newsweek. Сразу три российских приближенных к Путину лица участвовали в поддержке Майка Джонсона. В 2018 году они пожертвовали деньги на кампанию в Луизиане через американскую компанию American Ethane, которую нынешний спикер в итоге выиграл.



Соучредителем American Ethane был американец Джон Хоутлинг. Однако на тот момент она на 88% принадлежала трем россиянам: Константину Николаеву, Михаилу Юрьеву и Андрею Кунатбаеву. Николаев известен как высокопоставленный союзник российского диктатора Владимира Путина.



Ранее представитель Джонсона заявлял, что, мол, когда они обнаружили происхождение денег, то они вернули их American Ethane. Однако же выборы состоялись.



Константин Николаев раньше занимал должность министра транспорта в России. Кроме того, Николаев является одним из собственников Тульского патронного завода, который снабжал и продолжает поставки боеприпасов оккупационной армии.



Это расследование провело и опубликовало издание Newsweek.

