



Бывший информатор ФБР, обвиняемый во лжи о Байденах, возвращен под стражу в США

Бывший информатор ФБР, который как утверждается, имеет связи с российской разведкой, и обвиняется во лжи о многомиллионной схеме взяточничества с участием семьи президента Джо Байдена, был вновь взят под стражу в четверг, 22 февраля в Лас-Вегасе, через два дня после того, как судья освободил его.



43-летний Александр Смирнов был арестован во время встречи со своими адвокатами в их офисе в центре Лас-Вегаса.



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Это произошло после того, как прокуроры попросили судью в Калифорнии, где первоначально было возбуждено дело, пересмотреть статус Смирнова в отношении содержания под стражей, пока он ожидает суда. До его ареста слушания не проводились.



Его адвокаты, Дэвид Чеснофф и Ричард Шонфельд, заявили в своем заявлении, что они хотят немедленного слушания по вопросу его содержания под стражей и будут снова добиваться его освобождения. Судья в Лас-Вегасе дал прокурорам время до полудня пятницы, чтобы ответить на ходатайство Смирнова о новом слушании.



Копия ордера на арест, которую адвокаты Смирнова приложили к ходатайству о новом слушании, показывает, что он был арестован по тем же обвинениям - в даче ложных показаний и создании ложной и фиктивной записи.



Прокуроры обвиняют Смирнова в том, что он ложно сообщил своему куратору из ФБР, что руководители украинской энергетической компании Burisma заплатили президенту Джо Байдену и его сыну Хантеру по 5 миллионов долларов примерно в 2015 году. Это утверждение стало центральным в республиканском расследовании импичмента президента Байдена в Конгрессе.



Смирнов не признал себя виновным, но его адвокаты заявили, что их подзащитный считается невиновным и они рассчитывают защищать его в суде.



Представитель специального советника Министерства юстиции Дэвида Вайса, который предъявил обвинения Смирнову, подтвердил в четверг, что Смирнов был снова арестован, но не дал дополнительных комментариев.

