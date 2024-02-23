



Boeing заключил контракт на 405 млн по обслуживанию ракеты Minuteman III

Министерство обороны США заключило с компанией Boeing новый контракт на техническое обслуживание и испытания системы вооружений Minuteman III, ключевого компонента стратегических сил сдерживания страны.



Модификация контракта стоимостью 405 миллионов долларов, заключенного компанией Boeing Co. в Лейтоне, штат Юта, является новым шагом в обеспечении оперативной готовности этой важнейшей оборонной инфраструктуры.



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Модификация, в результате которой общая сумма контракта составит более полумиллиарда долларов, подчеркивает постоянное стремление к укреплению потенциала системы Minuteman III. Работы по контракту будут проводиться на испытательном полигоне Литл-Маунтин в Огдене, штат Юта, и должны быть завершены к 28 февраля 2029 года.



Межконтинентальная баллистическая ракета LGM-30G Minuteman III играет ключевую роль в стратегической обороне страны, находясь в ведении Командования глобальных ударов ВВС. Каждое обозначение в номенклатуре ракеты указывает на ключевые характеристики: "L" означает шахтный пуск, "G" - атаку с поверхности, "M" - управляемую ракету, а "30" - принадлежность к серии Minuteman. Включение "G" после "30" указывает на текущую версию ракеты, Minuteman III.



Размещенные в шахтах, эти ракеты защищены от возможных атак и связаны с подземными центрами управления пусками с помощью надежных кабельных систем. Пусковые команды, состоящие из двух офицеров, поддерживают круглосуточную готовность в центре управления пусками.

