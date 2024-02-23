



Байден встретился со вдовой Навального и дал обещание

Президент США Джо Байден встретился со вдовой российского оппозиционера Алексея Навального Юлией и его дочерью Дарьей.



По данным Белого дома, их встреча состоялась в Сан-Франциско.



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"Президент выразил свое восхищение необычайным мужеством Алексея Навального и его наследием в борьбе против коррупции и за свободную и демократическую Россию, в которой верховенство закона одинаково применимо ко всем. Президент подчеркнул, что наследие Алексея будет продолжено людьми по всей России и во всем мире, которые оплакивают его потерю и борются за свободу, демократию и права человека", - сказано в заявлении.



Также американский лидер подтвердил, что 23 февраля в ответ на смерть Навального и агрессию против Украины будет введен новый пакет антироссийских санкций.