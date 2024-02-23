



Байден: большинство палестинцев также страдают от ХАМАСа

Президент США Джо Байден опубликовал твит, в котором заявил, что "подавляющее большинство палестинцев не являются членами ХАМАСа" и что "ХАМАС не представляет палестинский народ".



"На самом деле, они также страдают от терроризма ХАМАСв. Мы должны четко осознавать эту реальность", - пишет он.



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США настаивают на заключении соглашения, которое позволило бы приостановить боевые действия в войне между Израилем и ХАМАСом, и освободить оставшихся заложников, удерживаемых террористической группировкой в Газе.



На этой неделе США наложили вето на третью резолюцию Совета Безопасности ООН, призывающую к немедленному прекращению огня в Газе, утверждая, что она может помешать усилиям по достижению соглашения.



