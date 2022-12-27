



Маск: Почти 100 Старлинков в Иране позволяют протестующим вести трансляции





Генеральный директор SpaceX Илон Маск заявил в понедельник, что компания в настоящее время близка к тому, чтобы иметь 100 активных спутниковых интернет-сервисов Starlink в Иране.



Маск сказал, что «приблизительно 100 активных звездных ссылок в Иране» в твите в понедельник.



В сентябре миллиардер заявил, что активирует Starlink в Иране в рамках поддерживаемых США усилий “по продвижению свободы Интернета и свободного потока информации” для иранцев.



Спутниковая широкополосная связь может помочь иранцам обойти правительственные ограничения на доступ к Интернету и некоторым платформам социальных сетей на фоне протестов по всей стране.



Исламская Республика охвачена протестами, которые вспыхнули после смерти в сентябре 22-летней Махсы Амини, задержанной полицией после ареста полицией нравов за ношение “неподходящей одежды”.