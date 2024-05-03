



Турция прекратила все торговые операции с Израилем

Турция с сегодняшнего дня приостановила весь экспорт и импорт в Израиль и из Израиля, заявило министерство торговли Турции, ссылаясь на "ухудшение гуманитарной трагедии" в Газе.



"Экспортные и импортные операции, связанные с Израилем, были остановлены, это распространяется на все товары", - говорится в заявлении министерства торговли Турции, подтверждая предыдущие сообщения по этому поводу.



"Турция будет строго и решительно применять эти новые меры до тех пор, пока израильское правительство не разрешит бесперебойный и достаточный поток гуманитарной помощи в Газу".



