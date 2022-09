Маск "будет добиваться" работы Starlink в Иране

Илон Маск намерен попросить власти США сделать исключение из санкций в отношении Ирана, чтобы интернет-сеть Starlink получила возможность работать в Исламской Республике.



Пользователи Twitter спросили у Маска, возможно ли чтобы жители Ирана получили доступ к интернету от Starlink.



Маск ответил: "Starlink попросит об освобождении от иранских санкций в связи с этим".



