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Маск "будет добиваться" работы Starlink в Иране
20.09.2022 07:13 Ольга Белозерова

Маск "будет добиваться" работы Starlink в Иране

Илон Маск намерен попросить власти США сделать исключение из санкций в отношении Ирана, чтобы интернет-сеть Starlink получила возможность работать в Исламской Республике.

Пользователи Twitter спросили у Маска, возможно ли чтобы жители Ирана получили доступ к интернету от Starlink.

Маск ответил: "Starlink попросит об освобождении от иранских санкций в связи с этим". 
 


Это объявление Маск сделал на фоне масштабных протестов, охвативших Иран. Протесты вспыхнули после  смерти 22-летней девушки, которая была задержана полицией.

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