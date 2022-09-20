Маск "будет добиваться" работы Starlink в Иране
Илон Маск намерен попросить власти США сделать исключение из санкций в отношении Ирана, чтобы интернет-сеть Starlink получила возможность работать в Исламской Республике.
Пользователи Twitter спросили у Маска, возможно ли чтобы жители Ирана получили доступ к интернету от Starlink.
Маск ответил: "Starlink попросит об освобождении от иранских санкций в связи с этим".
Starlink will ask for an exemption to Iranian sanctions in this regard— Elon Musk (@elonmusk) September 19, 2022
Это объявление Маск сделал на фоне масштабных протестов, охвативших Иран. Протесты вспыхнули после смерти 22-летней девушки, которая была задержана полицией.