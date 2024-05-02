



Байден в послании университетам: “Насильственные демонстрации противозаконны”

Президент США Джо Байден заявил, что: “Сейчас момент не для политики, а для ясности — мирные демонстрации в Америке защищены конституцией. Насильственные демонстрации не защищены — это противозаконно”.



Он также добавил, что "угрожать людям и запугивать их - это не мирные демонстрации, а противозаконные".



Есть право на протест – но нет права устраивать хаос. Люди приехали получать образование. Они имеют право гулять по кампусу, не опасаясь нападения. Ни в одном кампусе в Америке не должно быть места антисемитизму или угрозам насилия в отношении еврейских студентов.



Здесь нет места разжиганию ненависти – против евреев, против мусульман или против американцев палестинского происхождения”.



Он также заявил, что “мы уважаем свободу слова – но это не значит, что все возможно. Это должно происходить без насилия”.





