Рейды против ИГИЛ в Турции продолжаются: еще 36 задержанных
В Турции спецслужбы продолжают рейды в рамках борьбы с террористической организацией ИГИЛ.
Об этом сообщил министр внутренних дел страны Али Ерликая.
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По его словам, еще в 17 провинциях Турции была проведена операция, в рамках которой задержаны 36 человек, подозреваемых в связях с ИГИЛ.
"Результат операций: изъяты большие суммы в иностранной валюте и турецкой лире. Изъято большое количество цифровых материалов и документов", - сообщил министр.
1️⃣7️⃣ ilde FETÖ’ye yönelik olarak düzenlenen “KISKAÇ-14” operasyonlarında 3️⃣6️⃣ şüpheli yakalandı❗️— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) May 2, 2024
FETÖ’cülere göz açtırmayacağız. Aziz Milletimizin duası ve destekleriyle terör örgütleri ve onların iş birlikçilerinin nefeslerini keseceğiz❗️
❌Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire… pic.twitter.com/DttI5OIJjn