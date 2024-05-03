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Рейды против ИГИЛ в Турции продолжаются: еще 36 задержанных
03.05.2024 08:52 Алина Груднева

Рейды против ИГИЛ в Турции продолжаются: еще 36 задержанных

В Турции спецслужбы продолжают рейды в рамках борьбы с террористической организацией ИГИЛ.

Об этом сообщил министр внутренних дел страны Али Ерликая.

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По его словам, еще в 17 провинциях Турции была проведена операция, в рамках которой задержаны 36 человек, подозреваемых в связях с ИГИЛ.

"Результат операций: изъяты большие суммы в иностранной валюте и турецкой лире. Изъято большое количество цифровых материалов и документов", - сообщил министр.

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