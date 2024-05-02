



290 000 долларов для студентов, защищавших американский флаг

Страница краудфандинга собрала сотни тысяч долларов для студентов Университета Северной Каролины, которые бросились защищать американский флаг

от касания земли во время протеста на этой неделе.



Пропалестинские протестующие подняли флаг ПА на флагшток кампуса. Канцлер Университета Северной Каролины Ли Робертс в сопровождении полицейских снял его и снова повесил флаг США.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Когда протестующие в очередной раз попытались сменить флаги, члены братства Пи Каппа Пхи подошли к флагштоку и поймали опускающийся флаг. Они удерживали его, несмотря на оскорбление и применение физической силы, пока сотрудники службы безопасности не очистили территорию. Позже в тот же день вокруг флагштока был возведен забор, чтобы предотвратить дальнейшие инциденты.



Брендан Розенблюм, один из тех, кто встал на защиту флага, также нес израильский флаг. "Эти люди хотели снести флаг, и мы были там, чтобы защитить его", — сказал он News Nation. "Я и мои друзья не позволили этому случиться. Все мы чувствовали, что Америка и американский флаг — а для меня и израильский флаг — олицетворяют то, во что мы верим, и мы не собирались позволять кому-либо мешать нам поддерживать эти две вещи".



Страница GoFundMe, созданная в знак признания действий братства, на данный момент собрала более 290 000 долларов США и вызвала многочисленные выражения восхищения и поддержки со стороны интернет-сообщества.



"Это безумие", — сказал Розенблюм о кампании. "Я не буду говорить, что мы собираемся делать с деньгами. Все, что я могу сказать, это то, что все, кто был там, ценят поддержку. Я думаю, что важно, чтобы мы все отстаивали то, во что верим".



Протокол флага США запрещает касание флага земли как во время демонстрации, так и во время церемонии поднятия или спуска. Неуважение к флагу считается в Соединенных Штатах Америки исключительно серьезным правонарушением и карается как штрафом, так и тюремным заключением.

