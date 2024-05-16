



Байден и Трамп назначили первые дебаты на 27 июня на CNN

Президент США Джо Байден и соперник-республиканец Дональд Трамп в среду приняли приглашение CNN встретиться 27 июня в первых дебатах кандидатов 2024 года, установив самый высокий уровень ставок в гонке за Белый дом.



"Как вы и сказали: в любом месте, в любое время, в любом месте", - написал Байден в социальных сетях после того, как президент-демократ впервые изложил свои условия борьбы с бывшим президентом на национальном телевидении.



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Трамп назвал Байдена "худшим дебатером", с которым он когда-либо сталкивался. "Я готов и желаю провести дебаты с криворуким Джо в два предложенных времени - в июне и сентябре", - написал он в социальных сетях.

