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Пентагон: американским военным в Газе угрозы нет
03.05.2024 07:33 Алина Груднева

Пентагон: американским военным в Газе угрозы нет

Министр обороны США Ллойд Остин не видит никаких признаков того, что ХАМАС планирует какое-либо нападение на американские войска в Газе.

Глава Пентагона заверил, что принимаются необходимые меры для безопасности военного персонала.

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"Я не обсуждаю разведывательную информацию. Но в настоящее время я не вижу никаких признаков того, что существует активное намерение сделать это. Это зона боевых действий, и много чего может произойти", - отметил он на брифинге для прессы.

Речь идет об американских военных, которые привлечены к строительству временного пирса для доставки гумпомощи.

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