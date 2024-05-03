



Пентагон: американским военным в Газе угрозы нет

Министр обороны США Ллойд Остин не видит никаких признаков того, что ХАМАС планирует какое-либо нападение на американские войска в Газе.



Глава Пентагона заверил, что принимаются необходимые меры для безопасности военного персонала.



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"Я не обсуждаю разведывательную информацию. Но в настоящее время я не вижу никаких признаков того, что существует активное намерение сделать это. Это зона боевых действий, и много чего может произойти", - отметил он на брифинге для прессы.



Речь идет об американских военных, которые привлечены к строительству временного пирса для доставки гумпомощи.