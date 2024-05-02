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Variety: Роберт Де Ниро не кричал на пропалестинских протестующих на видео
02.05.2024 18:00 MIGnews.com

Variety: Роберт Де Ниро не кричал на пропалестинских протестующих на видео

В среду, 1 мая, в сеть Х попало видео, на котором Роберт Де Ниро кричит на толпу, а Джесси Племонс наблюдает за этим со стороны. Видео, снятое неизвестным обозревателем, было репостнуто несколькими произраильскими аккаунтами, которые снабдили диалог Де Ниро субтитрами и начали его распространять, утверждая, что Де Ниро кричал на пропалестинских протестующих, и ссылаясь на войну между Израилем и ХАМАСом, которая началась 7 октября прошлого года.


Но на самом деле у актера была репетиция нового шоу Netflix, подтвердил его представитель Стэн Розенфилд. 

“То, что было замечено, было ошибочными сообщениями о том, что Роберт Де Ниро якобы кричал на группу антиизраильских протестующих”, — сказал Розенфилд.

“Сюжеты Де Ниро были на 100% написаны по сценарию”, — сказал представитель. “Видео представляло собой небольшой фрагмент сцены репетиции сериала Netflix “Нулевой день”, который снимался на улицах Нью-Йорка 27 апреля, где персонаж, которого играет Де Ниро, противостоит группе (все платные статисты)”.

“Кто-то скопировал сообщение и выдумал совершенно другое, фальшивое значение”, — объяснил Розенфилд.

Netflix также подтвердил, что речь Де Ниро была взята из сценария сериала и не связана с демонстрациями в ответ на израильско-палестинский конфликт.

На видео можно услышать, как Де Ниро кричит: “Это не фильм, это реальность! Это опасно, и они говорят, что собираются сделать это снова! Снова! Вы этого не хотите. Никто из нас этого не хочет. Да брось. Давайте все станем серьезными”.

Отснятый материал был искажен в нескольких постах в социальных сетях, в том числе в посте с надписью “Роберт Де Ниро на стороне Израиля!”

В сериале конспирологического триллера “Нулевой день” Де Ниро играет бывшего президента США, который выходит из отставки, чтобы возглавить комиссию по расследованию потенциального мирового кризиса — серьезной кибератаки. В сериале снимались Племонс, Лиззи Каплан, Джоан Аллен, Конни Бриттон, Мэттью Модайн и Анджела Бассетт.
 

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