



Британия дала "зеленый свет" Украине на удары по РФ

Великобритания дала "зеленый свет" Украине на то, чтобы та применяла британского оружия по России.



По данным информационного агентства Reuters, об этом сказал министр иностранных дел Британии Дэвид Кэмерон.



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"Украина имеет право бить по России британским оружием. Мы будем поддерживать Киев столько, сколько нужно", - сказал он.



По словам Кэмерона, Британия будет предоставлять Украине ежегодно по 3,74 миллиарда долларов помощи.