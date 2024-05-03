



ISW: Путин показательно наказал Шойгу

Президент России Владимир Путин показательно наказал министра обороны Сергея Шойгу, встретившись 2 мая с губернатором Тульской области, соратником погибшего главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, Алексеем Дюминым.



Об этом говорится в отчете американского института изучения войны.



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По мнению аналитиков, таким образом Путин пытается уменьшить власть Шойгу, уравновесив его с конкурентами. В ISW считают, что президент РФ наказывает министра обороны за неспособность достичь военных целей, поставленных Кремлем.



Уточняется, что Дюмин отчитался перед Путиным о вкладе Тульской области в войну против Украины в попытке завоевать расположение главы Кремля, потерянное после мятежа Пригожина в 2023 году.



Также аналитики уверены, что в Кремле продемонстрировали встречу с Дюминым после того, как со скандалом был арестован зам Шойгу Тимур Иванов.