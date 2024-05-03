



Байден поставил Японию в один ряд с Индией, РФ и КНР и назвал ее "ксенофобской"

Президент США Джо Байден назвал близкого союзника Японию "ксенофобской" страной.



По данным CNN, это произошло на мероприятии по сбору средств в Вашингтоне.



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"Знаете одну из причин роста нашей экономики? Потому что мы приветствуем иммигрантов. Посмотрите, подумайте, почему Китай так сильно застопорился в экономическом плане? Почему у Японии проблемы? Почему Россия? Почему Индия? Потому что они ксенофобы. Им не нужны иммигранты", - сказал Байден.



Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что президент пытался выразить более широкую мысль, назвав Японию и Индию "ксенофобскими" странами.



"Он говорил, что когда дело доходит до того, кем мы являемся как нация, мы - нация иммигрантов, это заложено в нашей ДНК", - оправдалась она.



Жан-Пьер добавила, что американо-японские отношения являются "важными" и "долговечными". По ее словам, так и будет, несмотря на комментарий Байдена.