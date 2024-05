Пропалестинские студенты разбили лагерь в крупнейшем университете Мексики

Десятки пропалестинских студентов разбили палаточный лагерь в крупнейшем университете Мексики в знак солидарности с аналогичными протестами против Израиля в США.



Они установили палестинские флаги и скандируют "Свободная Палестина".



Палатки устновлены перед главным зданием Национального автономного университета Мексики (UNAM) в Мехико. Студенты призывают правительство разорвать дипломатические и торговые связи с Израилем.



"Мы здесь, чтобы поддержать Палестину и студенческие протесты в США", - сказал один из студентов.

