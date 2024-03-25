



Chick-fil-A отменила обязательство по производству курицы без антибиотиков

Компания Chick-fil-A объявила о том, что разрешает использование некоторых антибиотиков в своей курице, отменив обязательство, взятое на себя в 2014 году.



В заявлении, опубликованном на сайте компании, говорится, что изменения вступят в силу весной 2024 года и направлены "на поддержание поставок высококачественной курицы, которую вы ожидаете от нас".



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В заявлении Reuters компания сообщила, что изменение политики связано с трудностями, которые она предвидит при поиске поставок курицы, "отвечающей нашим жестким стандартам".

