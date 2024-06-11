



ИИ в центре внимания на WWDC 2024 от Apple

Как ожидается, Apple продемонстрирует, как она интегрирует искусственный интеллект в свой набор программного обеспечения, включая обновленный голосовой помощник Siri и возможный союз с владельцем ChatGPT OpenAI, на своей ежегодной конференции разработчиков.



На Всемирной конференции разработчиков Apple (WWDC 2024) на кону стоит больше, чем на предыдущих подобных мероприятиях, поскольку производитель iPhone стремится уверить инвесторов, что он не проиграл битву за искусственный интеллект компании Microsoft (MSFT.O), хотя, возможно, и проиграл несколько раундов.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



По словам аналитиков, Apple придется показать подавляющему большинству из более чем 1 миллиарда своих пользователей, большинство из которых не являются поклонниками технологий, зачем им нужен новый вид искусственного интеллекта.



"Apple устроит шоу", - говорит Райан Рейт, аналитик компании IDC, занимающейся исследованием рынка. "Если они справятся с задачей, то могут заинтересовать потребителей, потому что до сих пор ИИ интересовал в основном предприятия".

