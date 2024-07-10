



Volkswagen может закрыть завод Audi в Брюсселе

Volkswagen предупредил, что может закрыть брюссельский завод своего люксового бренда Audi из-за резкого падения спроса на электромобили высокого класса, которое ударило по ведущему автопроизводителю Европы и заставило его сократить целевой показатель маржи на текущий год.



Volkswagen не закрывал завод с тех пор, как закрыл предприятие в Вестморленде, штат Алабама, в 1988 году, а последний глава VW, угрожавший закрытием завода в Европе, покинул свой пост через несколько месяцев после этого.



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Автопроизводители сильно пострадали от более низкого, чем ожидалось, спроса на EV после значительных инвестиций в мощности и развитие технологий. В начале этого года Audi предупредила, что ее продажи упадут в 2024 году, поскольку она работает над внедрением новых моделей, одновременно сокращая расходы.



Volkswagen заявил, что расходы на поиск альтернативного использования завода в Брюсселе или его закрытие, а также другие незапланированные расходы составят до 2,6 миллиарда евро в 2024 финансовом году.

