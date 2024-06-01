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Акционер Tesla подал иск в суд на Маска $7,5 млрд
01.06.2024 23:30 MIGnews.com

Акционер Tesla подал иск в суд на Маска $7,5 млрд

Акционер Tesla подал иск в суд, обвинив генерального директора Элона Маска в инсайдерской торговле, когда он продал акции производителя электромобилей на сумму более $7,5 миллиарда в конце 2022 года.

Акционер Майкл Перри в иске, поданном в Канцелярский суд штата Делавэр, заявил, что цена акций Tesla резко упала после обнародования данных за четвертый квартал 2 января 2023 года, и утверждает, что Маск "неправомерно получил" около 3 миллиардов долларов инсайдерской прибыли.

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"Маск использовал свое положение в Tesla и нарушил свои фидуциарные обязанности перед Tesla", - говорится в иске, в котором суд требует обязать Маска вернуть прибыль, полученную от сделок.

Согласно иску, Маск продал акции в разные даты в ноябре 2022 года и декабре 2022 года.

Иск также обвиняет директоров Tesla в нарушении своих фидуциарных обязанностей, которые позволили Маску продать акции.
 

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