



Tesla подала в суд на бывшего поставщика Matthews за коммерческие секреты

Компания Tesla подала иск против своего бывшего поставщика Matthews International, в федеральный суд Калифорнии за предполагаемую кражу коммерческих секретов, связанных с процессом производства батарей Tesla, и передачу их конкурентам электромобильного гиганта.



В иске, поданном в окружной суд США по Северному округу Калифорнии, говорится, что Matthews должен возместить ущерб, который, по консервативным оценкам Tesla, превысит 1 миллиард долларов, за неправомерное использование коммерческих секретов компании, связанных с технологией производства батарей на сухих электродах.



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Компания Matthews в своем заявлении сказала, что иск Tesla - это "просто новая тактика в их постоянных попытках запугать Matthews и неправомерно завладеть ее ценной интеллектуальной собственностью", и что она будет "энергично защищать этот вопрос".



Компания Matthews из Питтсбурга начала поставлять Tesla производственное оборудование в 2019 году, говорится в жалобе. Tesla заявила, что поделилась с Matthews секретами, связанными с покрытием сухих электродов, которое, по словам автопроизводителя, может значительно уменьшить размер, стоимость, энергопотребление и время производственного цикла по производству батарей, одновременно повышая плотность энергии и мощность аккумуляторных элементов.

