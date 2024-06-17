



Apple продолжает расти с рекордной рыночной стоимостью акций

Акции Apple Inc, выросли на 2,1%. Производитель iPhone достиг рыночной стоимости в $3,33 трлн, что больше, чем у любой компании в истории, а Microsoft и Nvidia остались далеко позади.



Акции AAPL выросли на ~10% с 7 июня, как раз перед тем, как компания представила долгожданную стратегию искусственного интеллекта, интегрировав технологию Apple Intelligence в свой набор приложений, включая Siri, и внедрив чатбота ChatGPT от OpenAI в свои устройства.

