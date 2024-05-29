



Профсоюз Samsung Electronics угрожает первой в истории забастовкой

Профсоюз Samsung Electronics в Южной Корее, начнет эскалацию забастовочных действий на следующей неделе, устроив первую в истории забастовку из-за требований повышения заработной платы, заявили представители профсоюза в среду.



Национальный профсоюз Samsung Electronics (NSEU), насчитывающий около 28 000 членов, или более пятой части всех сотрудников компании, заявил, что прекратит работу на один день 7 июня в рамках более широких мер протеста.



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Заявление было сделано представителями профсоюза на пресс-конференции, транслировавшейся в прямом эфире, где они держали плакат с надписью: "Мы больше не можем терпеть трудовые репрессии, репрессии профсоюзов".



Если члены профсоюза коллективно выйдут на выходной день на следующей неделе, это станет первой в истории забастовкой южнокорейских работников ведущего мирового производителя микросхем памяти.

