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Samsung ожидает рост прибыли более чем на 1400%
05.07.2024 15:16 MIGnews.com

Samsung ожидает рост прибыли более чем на 1400%

В пятницу компания Samsung Electronics заявила, что ожидает, что ее прибыль во втором квартале увеличится почти в 15 раз по сравнению с годом ранее, благодаря сильному росту рынка микросхем памяти, вызванному спросом на искусственный интеллект.

Крупнейший в мире производитель микросхем памяти сообщил в нормативных документах, что его операционная прибыль достигла $7,5 млрд за период с апреля по июнь, увеличившись на 1 452,2% по сравнению с прошлым годом. Выручка подскочила на 23,3 % до 53,6 миллиарда долларов.

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Перелом произошел после стремительного падения операционной прибыли на 95% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, поскольку макроэкономические проблемы привели к снижению спроса на чипы в устройствах - от компьютеров до автомобилей и смартфонов.

Однако бум генеративных приложений искусственного интеллекта, таких как ChatGPT и Sora, вызвал глобальную гонку за вычислительной мощностью и привел к резкому росту цен на чипы памяти.
 

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