



Apple заявляет, что антимонопольный иск США должен быть отклонен

Компания Apple заявила, что планирует попросить американского судью отклонить иск, поданный Министерством юстиции и 15 штатами в марте, в котором утверждается, что производитель iPhone монополизировал рынок смартфонов, нанес ущерб более мелким конкурентам и взвинтил цены.



В письме окружному судье США Джулиену X. Нилсу в Нью-Джерси Apple заявила, что "далеко не монополист, Apple сталкивается с жесткой конкуренцией со стороны хорошо известных соперников, и в жалобе нет утверждений о том, что Apple имеет возможность устанавливать сверхконкурентные цены или ограничивать выпуск продукции на предполагаемых рынках смартфонов".



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В письме судье Apple заявила, что Минюст опирается на новую "теорию антимонопольной ответственности, которую не признал ни один суд".



Ожидается, что правительство в течение семи дней ответит на письмо Apple.



Министерство юстиции утверждает, что Apple использует свою рыночную власть, чтобы получить больше денег от потребителей, разработчиков, создателей контента, художников, издателей, малого бизнеса и торговцев. Гражданский иск обвиняет Apple в незаконной монополии на смартфоны, которая поддерживается путем наложения контрактных ограничений на разработчиков и отказа им в критическом доступе.

