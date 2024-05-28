Nokia поставит оборудование оператору MEO, вступив борьбу с Huawei
Nokia собирается выиграть контракт на поставку радиооборудования 5G португальскому оператору связи MEO, говорится во внутреннем блоге Nokia и двух источниках, знакомых с этим вопросом.
Nokia намерена заключить сделку, несмотря на то, что китайская компания Huawei была единственным поставщиком оборудования для сетей радиодоступа (RAN) 2G, 3G и 4G для MEO.
Контракт уже согласован, но еще не подписан, и объявление о нем, по словам источников, может последовать уже в следующем месяце.
MEO - один из ведущих операторов мобильной связи Португалии, ранее известный как Telecom Portugal, а теперь принадлежащий французской компании Altice.