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В ПАСЕ избрали нового генсека
26.06.2024 21:55 Алина Груднева

В ПАСЕ избрали нового генсека

Парламентская ассамблея Совета Европы избрала нового генерального секретаря.

Им назначен бывший председатель Федерального совета Швейцарии Ален Берсе.

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Во втором раунде голосования он набрал 121 голос. На эту должность также претендовали бывший министр культуры Эстонии Индрек Саар и еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс.

В первом раунде Берсе также набрал больше всех голосов. За него тогда проголосовали 92 делегата, за Саара - 79, за Рейндерса - 70.

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