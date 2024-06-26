



В ПАСЕ избрали нового генсека

Парламентская ассамблея Совета Европы избрала нового генерального секретаря.



Им назначен бывший председатель Федерального совета Швейцарии Ален Берсе.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Во втором раунде голосования он набрал 121 голос. На эту должность также претендовали бывший министр культуры Эстонии Индрек Саар и еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс.



В первом раунде Берсе также набрал больше всех голосов. За него тогда проголосовали 92 делегата, за Саара - 79, за Рейндерса - 70.