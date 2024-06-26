



Таинственная смерть звезды "Друзей": под подозрения попала бывшая жена

Всплыли новые подробности расследования, которое ведет полиция в отношении внезапной смерти звезды сериала "Друзья" Мэттью Перри.



Ранее появилась версия, что актера в 2023 году могли отравить.



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Теперь стало известно, что под подозрения попала его бывшая жена Чарли Шина Брук Мюллер.



Предполагается, что женщина могла дать Перри запрещенные препараты, от которых он умер из-за передозировки. Что примечательно, познакомились Чарли и Мэттью когда-то именно в реабилитационном центре.



Кроме нее под подозрением находятся еще несколько человек. Полиция продолжает расследование таинственной смерти звезды "Друзей", в крови которого нашли огромное количество кетамина.