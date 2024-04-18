



Adidas повысил прогноз на 2024 год после успешного первого квартала

Adidas повысил прогноз прибыли на 2024 год после того, как немецкий гигант спортивной одежды заявил, что первый квартал оказался лучше, чем ожидалось.



В своем внеплановом заявлении компания сообщила, что теперь ожидает, что операционная прибыль за весь год составит около 700 миллионов евро, по сравнению с 500 миллионами евро, которые прогнозировались ранее.



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Воодушевляющие комментарии по поводу 2024 года появились через месяц после того, как Adidas впервые за более чем три десятилетия объявил о годовом убытке, предупредив, что продажи в Северной Америке снова упадут, так как розничные продавцы спортивной одежды в США борются с высокими запасами.



В 2024 году ожидается рост продаж в валюте на среднюю и высокую однозначную величину по сравнению со средним однозначным показателем, говорится в сообщении.



Акции компании, котирующиеся на бирже во Франкфурте, которая должна опубликовать окончательные результаты первого квартала 30 апреля, выросли на 3,5% на этой новости.



Adidas сообщил, что квартальная операционная прибыль достигла 336 миллионов евро, по сравнению с 60 миллионами годом ранее, когда компания пострадала от разрыва с Канье Уэстом и прекращения бизнеса Yeezy.



Adidas также сообщил, что в этом квартале было продано товаров Yeezy на сумму 150 миллионов евро, а операционная прибыль составила около 50 миллионов евро.



Оставшиеся запасы Yeezy Adidas, вероятно, будут проданы за 200 миллионов евро позднее в этом году, но без дальнейшего вклада в прибыль, заявила компания.



Adidas заявила, что по-прежнему ожидает, что неблагоприятный валютный эффект повлияет на ее рентабельность в этом году, и эта тенденция, по ее словам, повлияет "как на отчетную выручку, так и на валовую маржу в 2024 году".

